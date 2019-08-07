Ангелина Жук-Краснова из Иркутска стала второй на чемпионате России

СЕГОДНЯ 03:29 2019-08-07T03:31:03+03:00

Она выступала в прыжках с шестом

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В Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» прошел чемпионат России по легкой атлетике. В прыжкам с шестом Иркутскую область на всероссийских соревнованиях достойно представила Ангелина Жук-Краснова. Она завоевала серебряную медаль.

- Результат Ангелины 4 метра 61 сантиметр, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Золото чемпионата у Анжелики Сидоровой, выступавшей за Москву и Чувашскую республику. Третье место в Ирины Ивановой из Омска.

Ангелина занимается прыжками в областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпиец» у Владимира Шульгина, Юрия Диденко и Сергея Порохина.

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ИСТОЧНИК KP.RU