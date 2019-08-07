Бездомных собак отловят к началу учебного года в Тулуне и других пострадавших от наводнения населенных пунктах

СЕГОДНЯ 03:52 2019-08-07T03:52:48+03:00

Бездомных собак отловят к началу учебного года в Тулуне Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В зоне ЧС в Иркутской области региональная служба ветеринарии отловит основную часть бездомных собак к началу учебного года, 1 сентября.

- Всего зоне подтопления отловлено 375 животных, в том числе 279 из них - в Тулуне., - сообщил пресс-службе Правительства Иркутской области главный государственный ветеринарный инспектор региона Борис Балыбердин. - Дополнительно выделены средства на отлов еще на 565 собак.

Также в пострадавших от наводнения населенных пунктах продолжается профилактика особо опасных заболеваний: животных прививают от бешенства, дезинфицируют дома и социальные объекты. Напомним, Иркутская область этим летом дважды пострадала от летних паводков, вызвавших наводнение. Воды разлившихся рек затопили дома тысяч жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU