2019-08-07T07:11:44+03:00
Происшествия

Медсестра из Иркутска хотела заработать в интернете, но потеряла 200 долларов

Мошенники сказали, что можно вернуть деньги, только нужна копия банковской карты
Алла КАКОУРОВА
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Медсестра из Иркутска хотела заработать в интернете, но потеряла 200 долларов.Медсестра из Иркутска хотела заработать в интернете, но потеряла 200 долларов.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Пожилой иркутянке позвонили из брокерской фирмы (организация, которая оказывает финансовые услуги посредника на рынке) и предложили заработать. В месяц обещали больше 30 тысяч рублей. Для 61-летней медсестры такое предложение казалось очень привлекательным. Для этого ей нужно было зарегистрироваться в личном кабинете и положить на счет 200 долларов, что она тут же и сделала.

- Женщина ввела данные своей банковской карты, в том числе защитный CVC - код и вскоре получила уведомление о списании своих сбережений, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. Осознав, что стала жертвой обмана, она потребовала вернуть деньги, однако мошенник прервал разговор и бросил трубку.

Аферисты на этом не остановились. На следующий день они позвонили медсестре и стали убеждать, что деньги можно вернуть. Только для этого необходимо отправить копию банковской карточки. К счастью, женщина этого не сделала и сразу отправилась в полицию.

Мошенников ищут. Полиция настоятельно рекомендует сохранять бдительность и не вестись на уловки мошенников. Ни в коем случае не сообщайте данные банковской карты, особенно защитный трехзначный код с оборотной стороны карты и коды из SMS – сообщений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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