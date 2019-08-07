2019-08-07T07:29:07+03:00
Звезды

«Miss Russian Diva 2019»: иркутянка стала второй вице-мисс на Всероссийском конкурсе красоты

Из трех иркутянок в финал конкурса вышла только одна
Алла КАКОУРОВА
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«Miss Russian Diva 2019»: иркутянка стала второй вице-мисс на Всероссийском конкурсе красоты. Официальный сайт конкурса.«Miss Russian Diva 2019»: иркутянка стала второй вице-мисс на Всероссийском конкурсе красоты. Официальный сайт конкурса.
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Иркутянка Татьяна Погодаева удостоена звания «Вторая вице-мисс» на Всероссийском телевизионном конкурсе красоты «Miss Russian Diva 2019», как сообщает ИА «Байкал-инфо». Финал которого состоялся 1 августа в Москве. От Иркутской области в конкурсе участвовали три девушки: Ангелина Лапердина, Татьяна Погодаева и Алена Шеходанова.

Но вышла в финал и поднялась на подиум только Татьяна Погодаева. Финалисткам нужно было продемонстрировать три обязательных выхода: традиционная «визитка», выход в боди и выход в платьях. Среди прочих критериев жюри оценивало «вау-эффект», грацию, харизму, умение ходить по подиуму и красиво улыбаться.

Победила в конкурсе модель из Москвы, корону которой вручала иркутянка, региональный представитель конкурса «Miss Russian Diva» в Иркутске, Елена Гилева. Она неоднократно выигрывала московские и региональные конкурсы красоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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