2019-08-07T09:28:11+03:00
Общество

С инициативой смягчить нагрузку на учителей обратятся в Госдуму депутаты ЗакСобрания Иркутской области

Парламент направит предложение в ближайшее время
Яна ЛИСИНА
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Областные парламентарии обратятся в Госдуму с инициативой о смягчении нагрузки на педагогов и особом статусе школьных врачей.Областные парламентарии обратятся в Госдуму с инициативой о смягчении нагрузки на педагогов и особом статусе школьных врачей.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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ЗакСобрание Иркутской области направит обращение в ГосДуму с предложением снизить нагрузки на педагогов за счет уменьшения количества отчетных документов. Сегодня учителям приходится заполнять очень много бумаг, хотя это время они могли бы потратить лучше на обучение детей. Допустим, педагогам приходится заполнять классный журнал в электронном и бумажном варианте, писать календарно-тематические планы и методическую работу по предмету. От какого-то количества документов учителя можно избавить. Так считают парламентарии.

- Во время поездок по территориям к нам часто обращаются педагоги. Чаще всего жалуются на большое количество отчетности. Это не дает педагогу уделять достаточно внимания ученикам и подготовке к урокам. Тема необоснованной загруженности учителей звучит уже на федеральном уровне. Считаю, что надо поддержать эту инициативу и дать свои предложения, чтобы ускорить принятие решения, – пояснил Сергей Сокол.

Кроме того, на рабочем совещании спикер обозначил проблему дефицита врачей в школах и детских садах.

- Перевод ставок из сферы здравоохранения в учреждения образования не решает проблемы, а только усугубляет ее, - отметил Сергей Сокол. - В ГосДуме сейчас подняли вопрос о наделении медработников в школах особым статусом. В свою очередь, мы проработаем это предложение, внесем свои инициативы, чтобы дать школьным медикам соцгарантии и достойную зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU

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