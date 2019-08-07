Мужчину насмерть сбил грузовик под Тулуном
Полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия под Тулуном, в результате которого погиб 36-летний местный житель. Трагедия произошла днем 6 августа.
Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что на федеральной трассе Иркутск-Красноярск, рядом с деревней Булюшкина Тулунского района, водитель грузовика сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм он скончался до приезда медиков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
Сотрудники полиции ищут свидетелей и очевидцев ДТП. Всем, кому известно что-либо об этом происшествии, у кого есть съемка с видеорегистратора, просьба сообщить в отделение полиции в Тулуне.
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ИСТОЧНИК KP.RU