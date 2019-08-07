Мужчину насмерть сбил грузовик под Тулуном

СЕГОДНЯ 11:28 2019-08-07T11:28:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция разбирается в обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия под Тулуном, в результате которого погиб 36-летний местный житель. Трагедия произошла днем 6 августа.

Сотрудники госавтоинспекции выяснили, что на федеральной трассе Иркутск-Красноярск, рядом с деревней Булюшкина Тулунского района, водитель грузовика сбил мужчину, который переходил проезжую часть в неположенном месте. От полученных травм он скончался до приезда медиков. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Сотрудники полиции ищут свидетелей и очевидцев ДТП. Всем, кому известно что-либо об этом происшествии, у кого есть съемка с видеорегистратора, просьба сообщить в отделение полиции в Тулуне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Свидетелей смертельного ДТП ищут в Иркутске. Водитель «Вольво» сбил женщину на ул. Декабрьских Событий. Подробности>>>

Роспотребнадзор запретил купаться в трех заливах Малого моря и Ольхона/Если "хлебануть" там водички, можно заболеть расстройством желудка Подробности >>>

ИСТОЧНИК KP.RU