2019-08-07T11:43:42+03:00
Происшествия

В колонию за неуплату алиментов: на два месяца житель Шелехова сменит место жительства

За отказ поддержать ребенка нерадивый отец ответит по закону
Алла КАКОУРОВА
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В колонию за неуплату алиментов: на два месяца житель Шелехова сменит место жительства.В колонию за неуплату алиментов: на два месяца житель Шелехова сменит место жительства.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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На ближайшие два месяца колония общего режима станет домом для жителя города Шелехова Иркутской области. В места не столь отдаленные он отправится по решению суда за неуплату алиментов на содержание сына. Сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Иркутской области.

Мужчина на протяжении года игнорировал родительские обязанности по ежемесячной выплате алиментов. Все это время у него был доход от случайных заработков, но про алименты даже не вспоминал. Все заработанные средства он тратил на личные нужды. Долг накопился в 129 тысяч рублей. До этого он уже был подвергнут административному наказанию в виде 40 часов обязательных работ.

Бездействие нерадивого отца послужило основанием для привлечения его к уголовной ответственности. Суд решил, что исправление злостного неплательщика алиментов возможно только путем применения к нему более жесткой меры наказания. Теперь житель Шелехова будет направлен в колонию, чтобы исправляться и в дальнейшем не забывать об обязательствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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