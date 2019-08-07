В колонию за неуплату алиментов: на два месяца житель Шелехова сменит место жительства
На ближайшие два месяца колония общего режима станет домом для жителя города Шелехова Иркутской области. В места не столь отдаленные он отправится по решению суда за неуплату алиментов на содержание сына. Сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Иркутской области.
Мужчина на протяжении года игнорировал родительские обязанности по ежемесячной выплате алиментов. Все это время у него был доход от случайных заработков, но про алименты даже не вспоминал. Все заработанные средства он тратил на личные нужды. Долг накопился в 129 тысяч рублей. До этого он уже был подвергнут административному наказанию в виде 40 часов обязательных работ.
Бездействие нерадивого отца послужило основанием для привлечения его к уголовной ответственности. Суд решил, что исправление злостного неплательщика алиментов возможно только путем применения к нему более жесткой меры наказания. Теперь житель Шелехова будет направлен в колонию, чтобы исправляться и в дальнейшем не забывать об обязательствах.
ИСТОЧНИК KP.RU