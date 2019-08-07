2019-08-07T12:52:56+03:00
Происшествия

В Иркутской области 54-летний мужчина убил своего знакомого

Преступнику грозит 15 лет лишения свободы
Алла КАКОУРОВА
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В Иркутской области 54-летний мужчина убил своего знакомого.В Иркутской области 54-летний мужчина убил своего знакомого.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии в короткие сроки нашли подозреваемого в убийстве своего знакомого. Убийство было совершенно днем 3 августа в Качугском районе. Злоумышленник выстрелил в своего товарища из огнестрельного оружия, когда был в своей машине. После этого стрелок скрылся с места преступления. 47-летний мужчина скончался на месте.

- В результате своевременно предпринятых мер подозреваемый был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 54-летний местный житель, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Известно, что убийца находился в состоянии алкогольного опьянения. Скорее всего, он совершил преступление из-за личной неприязни к погибшему. Заведено уголовное дело. За убийство. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой. Сейчас подсудимый арестован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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