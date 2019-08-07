2019-08-07T14:12:07+03:00
Авто

Проезд в районе 130-го квартала ограничили на неделю в Иркутске

Особенно внимательными водителям стоит быть на улице Сурикова
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Проезд в районе 130-го квартала ограничили на неделю в ИркутскеПроезд в районе 130-го квартала ограничили на неделю в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 7 по 14 августа ограничили движение на перекрестке улиц Тимирязева, Ленина, Седова и 3-го Июля будет частично ограничено. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях.

Также особенно внимательными водителям стоит быть на улице Сурикова. Там, из-за аварийных ремонтных работ на сетях водопровода, с 7 по 17 августа ограничат проезд на участке от ул. Марата до ул. Чудотворской. Будут в августе ремонтировать водопровод и на улице Просвещения. Там, с 12 до 15 августа закроют проезд на участке от ул. Сибирских Партизан до ул. Украинской.

А вот проезд по улице Красноказачьей и вовсе закроют на два месяца. С 15 августа по 15 октября там нельзя будет проехать на участке от ул. Советской до ул. Красных Мадьяр.

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Это связано с ремонтными работами (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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