2019-08-08T04:35:18+03:00
Спорт

Оранжевый мяч 2019: иркутяне могут принять участие во всероссийских соревнованиях по уличному баскетболу

Надо только собрать команду из 4 человек
Мария КНЯЗЕВА
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Оранжевый мяч 2019: иркутяне могут принять участие во всероссийских соревнованиях по уличному баскетболуОранжевый мяч 2019: иркутяне могут принять участие во всероссийских соревнованиях по уличному баскетболуФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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К федеральным спортивным соревнованиям относятся Кросс нации, Российский Азимут, Лыжня России и Оранжевый мяч. Турнир по уличному баскетболу Оранжевый мяч 2019 пройдет в Иркутске 10 августа. Сыграть могут все желающие, для этого нужно лишь собрать команду из четырех человек, из которых будет 3 игрока и один запасной.

Соревнования проведут по олимпийской схеме на выбывание. Бросать мяч предстоит в одно кольцо. Если вы хотите попробовать свои силы на мероприятии российского масштаба, приходите в эту субботу ко Дворцу спорта «Труд» к 09.00 утра, именно там и пройдет турнир.

- Комиссия по допуску команд будет работать 10 августа с 09.00 до 10.00 часов на месте проведения, открытие турнира в 10.00, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Команды разделят на возрастные группы: среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше, 2001-2002 годов рождения, среди мужчин и женщин 2000 года рождения и старше.

При себе нужно иметь паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС, справку о допуске врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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