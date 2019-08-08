Вам наследство 2 миллиарда рублей: братчанин поверил мошеннику и оплатил услуги «адвоката»

СЕГОДНЯ 05:09 2019-08-08T05:09:53+03:00

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Тем, кто регулярно пользуется электронной почтой, наверное, хоть раз да и приходили сомнительные письма с сообщениями о нежданном наследстве. И если сомневались отвечать или нет, полицейские Иркутской области призывают не доверять неофициальным сообщениям. Так на удочку мошенников попался 54-летний житель Братска. Он обратился в полицию, когда оплатил услуги юриста в размере 4 тысяч долларов США, но обещанного так и не получил.

- В августе прошлого года на электронный адрес потерпевшего поступило сообщение о необходимости вступления в права наследования имущества скончавшегося в одной из азиатских стран родственника, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Несмотря на то, что о существовании почившего ранее ему ничего не было известно, мужчина решил, что может побороться за наследство.

А сумму то мошенники обещали не малую, в пересчёте на «деревянные» - больше 2 миллиардов рублей. Однако, чтоб получить деньги, необходимо было оплатить работу адвоката, что мужчина и сделал. Конечно, миллиардером он так и не стал. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи «Мошенничество, совершенное в крупном размере». «Адвокату» грозит до 6 лет лишения свободы. Но мошенника еще предстоит найти.

ИСТОЧНИК KP.RU