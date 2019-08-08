2019-08-08T07:38:52+03:00
Общество

Сбой связи на МТС 8 августа: без связи Иркутск, Новосибирск, Москва

Перечень городов России, которых коснулся сбой связи на МТС 8 августа, очень высок, это территории Сибири, Урала, Поваолжья и обе столицы
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Сбой связи на МТС 8 августа: без связи Иркутск, Новосибирск, Москва.Сбой связи на МТС 8 августа: без связи Иркутск, Новосибирск, Москва.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Сбой связи на МТС 8 августа центр страны еще не ощутил. Там пока ранее утро. Однако сообщения идут от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани, Самары, Уфы, Вологды и Иркутска. Что делать? Звонить в компанию, похоже не стоит. Просто нет особого смысла.

Проблема общая, как никак, сбой связи на МТС 8 августа коснулся половины страны.

- Последние отчеты поступают, в основном, из Москвы, Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга, Новосибирска и Иркутска - приводит данные специальный сервер, на котором можно следить за ситуацией в режиме реального времени.

Поэтому, если ваш абонент не отвечает, и у него симка МТС, не паникуйте. Позвоните на другую сим-карту, на рабочий телефон, спишитесь в соцсетях, по почте. В конце концов, позвоните соседу. Компания скоро приведет ситуацию в норму, сбой связи на МТС 8 августа.

Карта сбоев на МТС 8 августа.

Карта сбоев на МТС 8 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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