2019-08-08T08:57:42+03:00
Происшествия

Хакер из Тулуна через интернет украл деньги у иностранки

Афериста задержал Интерпол
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Хакер из Тулуна через интернет украл деньги у иностранкиХакер из Тулуна через интернет украл деньги у иностранкиФото: Анастасия ОСИПОВА
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Мошенническую схему придумал 23-летний житель Тулуна, который неплохо разбирался в компьютерных программах. Он взломал аккаунт жительницы одной из европейских стран в личном кабинете одного из крупных интернет-магазинов и изменил пункт доставки товаров на свой адрес проживания. А затем списал с ее карты деньги, в переводе на рубли, добычей афериста стали 3 тысячи.

- Информация о мошеннике поступила иркутским сотрудникам Интерпола от зарубежных коллег, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Они и сообщили, что преступник проживает на территории Приангарья.

Выяснилось, что молодой хакер из Тулуна ранее уже был судим за аналогичное преступление. На этот раз он ошибочно подумал, что обманывая иностранцев, российская полиция его не найдет. При обыске у мужчины изъяли системный блок, с которого он «работал». Теперь сибиряк находится под подпиской о невыезде и ждет суда. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере компьютерной информации».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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