Призеры Олимпийских игр приедут на чемпионат России по стрельбе из лука в Иркутске

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-08T11:44:37+03:00

Чемпионат России состоится с 14 по 18 августа на стадионе «Труд»

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Звездные спортсмены приедут в Иркутск на чемпионат России по стрельбе из лука, который с 14 по 18 августа пройдет на стадионе «Труд». Участие в соревнованиях примет серебряный призер Олимпиады 2016 в Рио-де-Жанейро Инна Степанова из Бурятии, а также ее партнерши по команде Ксения Перова из Свердловска и Туяна Дашидоржиева из Читы.

Также за титул сильнейшего лучника поборются бронзовый призер XXIX Олимпийских игр в Пекине Баир Баденов, чемпион Всемирной летней Универсиады 2019 года в Неаполе Антон Булаев, чемпионы Европы 2018 Арсалан Балданов, Виталий Попов, Галсан Базаржапов и другие победители и призеры международных соревнований.

- В общей сложности, заявки на участие подали более 200 участников из 23 регионов страны, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области.

Добавим, что торжественная церемония открытия чемпионата России состоится 15 августа, в 14.30, а церемония награждения пройдет 18 августа в 18.00. Вход для зрителей на соревнования будет бесплатный

ИСТОЧНИК KP.RU