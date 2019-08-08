2019-08-08T12:58:14+03:00
Общество

Ярмарка вакансий для молодежи в Иркутске пройдет с 10 по 20 августа

Выпускники научаться, как правильно составлять резюме и искать работу
Алла КАКОУРОВА
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Ярмарка вакансий для молодежи в Иркутске пройдет с 10 по 20 августа.Ярмарка вакансий для молодежи в Иркутске пройдет с 10 по 20 августа.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Специалисты службы занятости проведут полезные консультации по вопросам законодательства о трудовом кодексе, о востребованных профессиях и государственных услугах в этой сфере, сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу губернатора Иркутской области.

10 дней будут проходить ярмарки вакансий для молодежи. Там будут собеседования с работодателями, деловые игры и тренинги по трудоустройству. Еще выпускники вузов и колледжей научаться, как правильно искать работу и составлять резюме. А чтобы не пугала графа «требуется опыт» специалисты расскажут про программу стажировки для приобретения профессиональных навыков.

Каждый год в центры занятости населения Иркутской области в поиске работы, которая подходит, обращается около 40 тысяч местных жителей в возрасте от 14 до 29 лет. Из них более 60% успешно заключают договор с работодателем. Тот, кто не нашел работу пройдет переобучение по тем профессиям, которые востребованы на бирже труда.

Больше 500 выпускников за первые полгода 2019 года,которые обратились в органы занятости, нашли работу больше половины, в том числе 165 человек - в рамках региональной программы стажировок выпускников для приобретения ими опыта работы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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