2019-08-08T14:53:29+03:00
Звезды

Праздник бурят, эвенков и тофаралов пройдет 9 августа в Иркутске

Международный день коренных и малочисленных народов мира состоится в 130 квартале
Алла КАКОУРОВА
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Праздник бурят, эвенков и тофаралов пройдет 9 августа в Иркутске.Праздник бурят, эвенков и тофаралов пройдет 9 августа в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Уже завтра, 9 августа, в 130 квартале города Иркутска состоится интересный праздник в честь Международного дня коренных и малочисленных народов мира. Гости и жители города смогут познакомиться с культурными традициями бурятов, эвенков и тофаларов. Участники праздника представят уникальные танцевальные и вокальные номера о красоте родного края и любви к родной земле, сообщает ИА «Сибирские новости».

В концерте участвуют народные хореографические, фольклорные и вокальные ансамбли. Еще будут мастер-классы по изготовлению «Хутакачан» (мешочек для оберега) и талисмана из конского волоса, как это делают буряты. Зрители смогу купить понравившиеся работы мастеров из разных материалов.

На этом празднике пройдет благотворительная акция, где будут собирать материал для этнокультурного центра Тофаларии. Из-за недавнего наводнения он потерял часть коллекции, а то, что осталась – не подлежит восстановлению. Гости могут помочь кожаными изделиями, мехом животных, тканью, нитками и иголками. Все это можно принести в отдела «Ремесленное подворье». Завершит мероприятие круговой танец Ехор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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