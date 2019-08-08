2019-08-08T14:53:57+03:00
Общество

Автобусы №4, 22 и 83 на три дня изменят схему движения в Иркутске

Это связано с ограничением движения в районе 130-го квартала
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Автобусы №4, 22 и 83 на три дня изменят схему движения в ИркутскеАвтобусы №4, 22 и 83 на три дня изменят схему движения в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание, иркутяне, которые передвигаются по городу на общественном транспорте! С 18:00 9 августа до 12 августа схему движения изменят автобусы №4, 22 и 83. Как уточнили в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с ограничением движения транспорта возле 130 квартала.

Напомним, там с 7 по 14 августа ограничат проезд на перекрестке улиц Тимирязева, Ленина, Седова и 3-го Июля из-за аварийных ремонтных работ на водопроводных сетях.

А теперь о том, по каким маршрутам будет эти три дня ездить общественный транспорт. Итак, автобусы №4 «Ц. Рынок – м/р Университетский» и №22 «м/р Первомайский – Ц.Рынок – м/р Первомайский» при следовании из центра после ул. Тимирязева поедут по улицам Б. Хмельницкого, К. Маркса, Ленина, 3-го Июля и далее по маршрутам.

Маршрут №83 «Ц. Рынок – м/р Радужный» после ул. Тимирязева направится по улицам Грязнова, К. Маркса, Ленина, 3-го Июля и далее, как обычно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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