Проезд по улице Киренской закроют в Иркутске

СЕГОДНЯ 17:04 2019-08-08T17:04:19+03:00

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске с 19 по 31 августа ограничат проезд по улице Киренской. Так, с 19 по 24 августа будет закрыт участок напротив ЖК «Успенский-3», а с 24 по 31 августа движение перекроют на перекрестке улиц Киренской, Вагина и Пархоменко. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, ограничения для движения транспорта связаны с проведением инженерных сетей к новым жилым комплексам.

Также, особенно внимательными стоит быть и водителям, которые живут в Ленинском округе. Там с 15 августа по 15 октября закроют проезд по улице Рабоче-Крестьянской от 5-го Советского переулка до 6-го, а также по 5-му Советскому переулку от ул. Рабоче-Крестьянской до ул. Павла Красильникова. Причина: строительство нового участка тепловой сети и устройством ЦТП в этом районе.

А вот аварийные работы по работы по ремонту тепловых сетей по улице Красноказачьей продлили еще на несколько дней. Трудности с проездом там будут на перекрестке улиц Красноказачьей и Трудовых Резервов до 13 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU