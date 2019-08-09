2019-08-09T03:39:05+03:00
Спорт

Скоростное восхождение на пик Черского 2019: зарегистрировалось 250 бегунов

Еще можно успеть подать заявку на участие
Мария КНЯЗЕВА
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Скоростное восхождение на пик Черского 2019: зарегистрировалось 250 бегунов. Фото из архива организаторовСкоростное восхождение на пик Черского 2019: зарегистрировалось 250 бегунов. Фото из архива организаторов
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Иркутская область, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский и Алтайский край, Республика Бурятиягеография участников уже подавших заявки на участие в скайраннинг-фестивале БАМ скоростное восхождение на пик Черского 2019. Сейчас это около 250 человек.

- В рамках события пройдет второй этап Кубка России и чемпионат Иркутской области по альпинизму в дисциплинах «скайраннинг-марафон» и «скайраннинг – высотная гонка», - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Старт намечен на 24 августа в Слюдянском районе. Для участников подготовлены такие дистанции, как скандинавская ходьба на 17 км, мини-марафон на 19 км, лайт-марафон на 37 км, а также второй этап Кубка России в дисциплине «скайраннинг-марафон» и марафон на 44 км. Если вы хотите попробовать свои силы в данных дисциплинах, то еще можете успеть. Онлайн-регистрация на мероприятие возможна до 20 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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