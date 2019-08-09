Скоростное восхождение на пик Черского 2019: зарегистрировалось 250 бегунов

СЕГОДНЯ 03:39 2019-08-09T03:39:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Иркутская область, Забайкальский, Красноярский, Хабаровский и Алтайский край, Республика Бурятия — география участников уже подавших заявки на участие в скайраннинг-фестивале БАМ скоростное восхождение на пик Черского 2019. Сейчас это около 250 человек.

- В рамках события пройдет второй этап Кубка России и чемпионат Иркутской области по альпинизму в дисциплинах «скайраннинг-марафон» и «скайраннинг – высотная гонка», - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

Старт намечен на 24 августа в Слюдянском районе. Для участников подготовлены такие дистанции, как скандинавская ходьба на 17 км, мини-марафон на 19 км, лайт-марафон на 37 км, а также второй этап Кубка России в дисциплине «скайраннинг-марафон» и марафон на 44 км. Если вы хотите попробовать свои силы в данных дисциплинах, то еще можете успеть. Онлайн-регистрация на мероприятие возможна до 20 августа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Призеры Олимпийских игр приедут на чемпионат России по стрельбе из лука в Иркутске. Чемпионат России состоится с 14 по 18 августа на стадионе «Труд» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU