Фестиваль уличного кино пройдет в Иркутске 10 и 11 августа

СЕГОДНЯ 04:21 2019-08-09T04:21:10+03:00

голосование на фестивале уличного кино проходит при помощи фонариков и сотовых телефонов

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В амфитеатре на острове Юность в эти выходные 10-11 августа будут показывать фильмы Всемирного фестиваля уличного кино. Для иркутян отобрали 10 лучших картин, которых нет в свободном доступе.

- В первый день состоятся показы основного конкурса, - рассказали в администрации города Иркутска. - В воскресенье зрители смогут увидеть короткометражные фильмы внеконкурсной программы. Большинство работ - участники престижных российский фестивалей «Кинотавр» и «Короче» разных годов.

Начало и 10 и 11 числа в 19.30. Вход свободный. После просмотров киноманы смогут проголосовать за понравившиеся картины. Кстати, на просмотрах уличного кино это происходит при помощи фонариков или сотовых телефонов.

КОНКРЕТНО

Что смотрим? Конкурсная программа фестиваля уличного кино:

«Интервью», режиссер Иван Соснин. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2019;

«Эвтаназия», режиссер Елена Бродач. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2019;

«Болванка», режиссер Никита Власов. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2019;

«Электрическии Ток», режиссер Пе тр Федоров. Фильм участвовал в конкурсе Кинотавр 2018;

«Миллиард», режиссер Евгении Дудчак. Фильм участвовал в конкурсе московского кинофестиваля «Будем жить»;

«День Рождения», режиссер Наталья Берег. Фильм участвовал в кинофестивалях Autumn Shorts Film Festival (США), International Half Festival (Индия), «Короче»;

«Подстава», режиссер Екатерина Тодоровская;

«Огонь», режиссер Мария Шульгина. Приз за лучший сценарий на фестивале «Короче»;

«Harmony», режиссер Евгении Сангаджиев. Специальное упоминание жюри на фестивале «Движение»;

«Лучше Забеи », режиссер Ирина Ходюш.

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ИСТОЧНИК KP.RU