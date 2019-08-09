СЕГОДНЯ 04:41 2019-08-09T04:41:09+03:00

Тягач сбил двух пешеходов в районе поселка Кутулик, один погиб Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчины переходили дорогу в неположенном месте и в темное время

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Вчера, 8 августа, около десяти часов вечера двое мужчин решили перейти дорогу в неположенном месте в районе поселка Кутулик в Аларском районе Иркутской области, на 1710 километре трассы Р-255 «Сибирь».

К несчастью, для обоих из них это закончилось трагедией: их сбил тягач «Скания», который направлялся в областной центр. Водитель не заметил пешеходов в темноте. 57-летний мужчина погиб на месте, второго, 32-летнего, увезли с различными травмами в больницу.

- По факту ДТП проводится доследственная проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Граждан, ставших свидетелями аварии, просим обратиться в полицию. Контакты здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU