Насильник, который надругался над 13-летней девочкой под Иркутском, заключен под стражу

СЕГОДНЯ 07:08 2019-08-09T07:10:40+03:00

асильник, который надругался над 13-летней девочкой под Иркутском, заключен под стражу Фото: Тимур ХАНОВ

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В следственном изоляторе будет дожидаться суда житель Иркутска, который 4 августа надругался над 13-летней школьницей в лесу, в поселке Мамоны. Сразу после преступления ориентировка на насильника была разослана всем экипажам города. Задержали его 7 августа. Им оказался 32-летний иркутянин, который ранее уже был судим за имущественные преступления. На этот раз в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Сейчас он находится в СИЗО-1 Иркутска.

- В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе Иркутского районного суда Иркутска. – Выясняются все подробности преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU