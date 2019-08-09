Насильник, который надругался над 13-летней девочкой под Иркутском, заключен под стражу
В следственном изоляторе будет дожидаться суда житель Иркутска, который 4 августа надругался над 13-летней школьницей в лесу, в поселке Мамоны. Сразу после преступления ориентировка на насильника была разослана всем экипажам города. Задержали его 7 августа. Им оказался 32-летний иркутянин, который ранее уже был судим за имущественные преступления. На этот раз в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Сейчас он находится в СИЗО-1 Иркутска.
- В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, - сообщили в пресс-службе Иркутского районного суда Иркутска. – Выясняются все подробности преступления.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обманом посадил в машину и задушил: для таксиста-убийцы 9-летней девочки из Братска запросили 23 года тюрьмы
Убийце Алины Шакировой вскоре вынесут приговор (Подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU