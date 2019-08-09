Убийство восьмилетней давности раскрыли в Шелехове

СЕГОДНЯ 07:27 2019-08-09T07:27:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Иркутским полицейским и следователям удалось раскрыть преступление, которое было совершено в июле 2011 года в одной из квартир Шелехова. Тогда, компания из четырех человек, среди которых была одна женщина, решила устроить застолье. Во время пьянки между собутыльниками возник конфликт, итогом которого стало убийство 38-летнего мужчины и той самой 40-летней женщины, которую перед убийством один из преступников изнасиловал.

После того, как оба приятеля скрылись, один из них все же решил вернуться в квартиру, чтобы скрыть следы. Он избавился от улик, а затем, чтобы отвести от себя подозрения вызвал полицию. Но этого сделать не удалось. Вскоре он вместе с подельником услышит приговор суда.

- Все доказательства вины преступников собраны, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. - Материалы уголовного дела по статьям «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление», направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU