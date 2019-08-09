2019-08-09T07:27:59+03:00
Происшествия

Убийство восьмилетней давности раскрыли в Шелехове

В июле 2011 во время пьянки были убиты два человека
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Убийство восьмилетней давности раскрыли в Шелехове.Убийство восьмилетней давности раскрыли в Шелехове.
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Иркутским полицейским и следователям удалось раскрыть преступление, которое было совершено в июле 2011 года в одной из квартир Шелехова. Тогда, компания из четырех человек, среди которых была одна женщина, решила устроить застолье. Во время пьянки между собутыльниками возник конфликт, итогом которого стало убийство 38-летнего мужчины и той самой 40-летней женщины, которую перед убийством один из преступников изнасиловал.

После того, как оба приятеля скрылись, один из них все же решил вернуться в квартиру, чтобы скрыть следы. Он избавился от улик, а затем, чтобы отвести от себя подозрения вызвал полицию. Но этого сделать не удалось. Вскоре он вместе с подельником услышит приговор суда.

- Все доказательства вины преступников собраны, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД России и СУ СК России по Иркутской области. - Материалы уголовного дела по статьям «Убийство», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление», направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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