СЕГОДНЯ 08:02 2019-08-09T08:02:35+03:00

"Бабы Зины" больше нет: полицейские закрыли в Ангарске интернет-магазин наркотиков Фото: Иван ВИСЛОВ

Руководитель преступного бизнеса, 23-летний парень, и его подельники могут отправиться за решетку на 20 лет

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"Бабы Зины" больше нет! Не переживайте, это не про чью-то бабушку. Под таким названием в Ангарске работал интернет-магазин наркотиков. Заправлял им 23-летний сибиряк. Нашел себе двоих сообщников-курьеров - мужчину и женщину - и торговал зельем. Покупатели узнавали цену через популярный мессенджер, перечисляли деньги, а потом получали смс, где лежит товар. Хитро придумал ангарчанин - никаких встреч курьеров и наркозависимых.

Но недолго преступный бизнес прожил. В ноябре прошлого года полицейские его прикрыли. Собрали улики: на компьютере у владельца "Бабы Зины" нашли переписку, где обсуждались сделки. А у курьеров дома обнаружились сами наркотики, упаковка, электронные весы. Затем были допросы свидетелей, экспертизы... Сейчас следствие подошло к концу.

- Материалы уголовного дела переданы прокурору для утверждения обвинительного заключения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. - Всех троих по решению суда заключили под стражу.

Теперь наркодилерам грозит серьезный срок - до 20 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU