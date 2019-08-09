2019-08-09T08:26:18+03:00
Общество

Виталий Мутко: Ущерб от наводнения в Иркутской области оценят до 1 сентября

Работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются
Алла КАКОУРОВА
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Виталий Мутко: Ущерб от наводнения в Иркутской области оценят до 1 сентября.Виталий Мутко: Ущерб от наводнения в Иркутской области оценят до 1 сентября.Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Председатель комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко заявил, что ущерб от наводнения в регионе нужно оценить до 1 сентября. Для того, чтобы иметь представление какие предстоят затраты на восстановление и направить финансовую помощь.

– До 1 сентября мы должны оценить ущерб от наводнения и, как минимум, нужно иметь представление по каждому объекту, приблизительные затраты на их восстановление или строительство, чтобы определить какую еще финансовую помощь мы должны направить, - заявил вице-премьер правительства России Виталий Мутко. - Предварительный список был, но вторая волна нас заставляет его скорректировать.

Сегодня продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения. Проводится восстановление дамбы в Тулуне, дезинфекция школ, больниц и других зданий. Ведется подготовка и планирование работ по участкам, на которых постоят новое жилье. После обследования затопленных территорий был составлен план по восстановлению пропускной способности рек и гидротехнических сооружений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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