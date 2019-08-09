СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-09T08:42:05+03:00

Гранату нашли в травмпункте на улице Джамбула в Иркутске: персонал и пациентов эвакуировали. Фото: "Инцидент Иркутск".

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Персонал и пациентов травмпункта по улице Джамбула, в Иркутске эвакуировали утром, 9 августа. Видео, как люди, некоторые из которых были на костылях, выходят на улицу, появилось в группе «Инцидент Иркутск». Как уточнили в пресс-службе Росгвардии Иркутской области, причиной эвакуации стала найденная в здании граната.

По предварительной информации, обнаруженный боевой снаряд Ф-1 был весь в коррозии и опасности не представлял. Угрозы взрыва не было. Сейчас гранату изучают специалисты. Подробности инцидента выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU