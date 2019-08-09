Ангарский стоматолог незаконно провез рабочее оборудование из Китая

СЕГОДНЯ 10:43 2019-08-09T10:43:46+03:00

Мужчине предстоит выплатить штраф в два раза выше стоимости оборудования

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Житель Ангарска привлечен к административной ответственности за незаконную перевозку оборудования из Китая. Об этом сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на пресс-службу иркутской таможни.

Мужчина из Ангарска работает стоматологом и в одну из заграничных поездок решил приобрести профессиональное оборудование. Как известно, Китай славится своей качественной стоматологией. Из Пекина житель Ангарска нелегально провез более 1000 штук приспособлений для работы.

Только стоматолог совсем забыл, что нужно заполнить таможенную декларацию и спокойно прошел через «зеленый» коридор.

В итоге, товар арестовали, а мужчине грозит штраф. Но выплатить его придется в двойном размере исходя от стоимости всего оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU