Дорогу от Баррикад до садоводства «Кооператор» отремонтируют в Иркутске
В садоводстве «Кооператор» постоянно проживает немало семей. Однако дорога от ул. Баррикад до СНТ оставляет желать лучшего. В этом году ее приведут в порядок. Работы уже начались. Дорожникам предстоит уложить асфальт и сделать тротуар на всем ее протяжении. Это 2,4 км.
- Сейчас подрядчик выполняет работы по геодезической разбивке, - сообщили в администрации города Иркутска. - На объекте отсыпят основание, потом уложат асфальт. Кроме того, установят бордюрный камень, барьерные и пешеходные ограждения, нарисуют «зебры». Также установят пять остановочных павильонов согласно требованиям ГОСТа.
Работы планируют завершить до холодов.
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ИСТОЧНИК KP.RU