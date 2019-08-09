Дорогу от Баррикад до садоводства «Кооператор» отремонтируют в Иркутске

СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-09T13:09:38+03:00

В Иркутске отремонтируют участок дороги от улицы Баррикад до СНТ «Кооператор». ФОТО: пресс-служба администрации города Иркутска.

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В садоводстве «Кооператор» постоянно проживает немало семей. Однако дорога от ул. Баррикад до СНТ оставляет желать лучшего. В этом году ее приведут в порядок. Работы уже начались. Дорожникам предстоит уложить асфальт и сделать тротуар на всем ее протяжении. Это 2,4 км.

- Сейчас подрядчик выполняет работы по геодезической разбивке, - сообщили в администрации города Иркутска. - На объекте отсыпят основание, потом уложат асфальт. Кроме того, установят бордюрный камень, барьерные и пешеходные ограждения, нарисуют «зебры». Также установят пять остановочных павильонов согласно требованиям ГОСТа.

Работы планируют завершить до холодов.

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ИСТОЧНИК KP.RU