Курбан Байрам в Иркутске: 11 августа перекроют движение в центре города

СЕГОДНЯ 13:15 2019-08-09T13:15:09+03:00

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Внимание, автомобилисты! 11 августа, в связи с проведением мусульманского праздника Курбан Байрам в Иркутске, закроют движение в центре города. С 07.00 до 08.00 проезд будет закрыт по улице Карла Либкнехта на участке от ул. Софьи Перовской до ул. Советской.

Для горожан, которые передвигаются на общественном транспорте, сообщаем, как в этот промежуток времени пойдут автобусы №3, 20, 42, 43, 80, 98. Из центра после ул. Карла Либкнехта они поедут по улицам Софьи Перовской, Партизанской, Советской и далее по маршрутам. Остановки «Площадь декабристов» не будет.

Также, в Иркутске ограничат движение по улице Профсоюзной. Там, с 15 по 22 августа закроют проезд на пересечении улиц Кайской и Пушкина. Кроме того, с 23 августа по 7 сентября будет запрещено движение по улице Профсоюзной от перекрестка с улицей Кайской до дома №27. Как пояснили в пресс-службе администрации Иркутска, это связано с проведением работ по строительству сети теплоснабжения.

Внимательнее водителям стоит быть и на улице Урожайной, в районе перекрестка с улицами Ширямова и Дорожной. Там, с 29 августа по 27 сентября будут проводить работы по техническому переоборудованию тепловой сети.

ИСТОЧНИК KP.RU