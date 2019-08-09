2019-08-09T13:47:04+03:00
Общество

Капитальный ремонт электросетей проведут в иркутском микрорайоне Зеленый

Из бюджета на это выделили 106 миллионов рублей
Алла КАКОУРОВА
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Капитальный ремонт электросетей проведут в микрорайоне Зеленый. Фото: администрация ИркутскКапитальный ремонт электросетей проведут в микрорайоне Зеленый. Фото: администрация Иркутск
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Более 12-ти километров электросетей отремонтируют в микрорайоне Зеленый, в Иркутске. Там уже заменили 3,65 км сетей. Работы обещают закончить к началу отопительного сезона. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.

Ремонт будет проводиться в три этапа. До середины сентября в Зеленом заменят больше 12-ти км сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения. Для этого выделили 106 миллионов рублей. Так же заменят необходимое оборудование. В этот список входят: плиты перекрытия, опорные подушки, скользяще хомутовые опоры, запорные арматуры.

Кроме того, в Зеленом ремонтируют котельную. В этом году закупили четыре новые котла и новые баки-аккумуляторы. Сейчас оборудование устанавливают. На это потратили 40 миллионов рублей, 20 из которых - субсидия из бюджета Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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