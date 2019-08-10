Кредит по телефону: почти 40 тысяч отдал житель Братска аферистке

СЕГОДНЯ 05:28 2019-08-10T05:28:32+03:00

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Прогресс идет невиданными темпами. Факт. Но все-таки кредиты пока еще по телефону не оформляют. Хотя бы потому, что необходимо заключить договор, поставить подписи, печати и вообще убедиться в том, что получатель финансов - тот, за кого он себя выдает. Это всем известно. Но когда предлагают заманчивые условия, а деньги готовы отдать сразу сейчас, об этом почему-то забывают. Именно такая история произошла с 46-летним водителем поселка под Братском.

-Потерпевший пояснил оперативникам, что на днях ему позвонила неизвестная женщина и, представившись сотрудницей одного из банков, сообщила о выгодном предложении, - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. -Условия устроили мужчину.

А дальше все просто. "Клиенту" объяснили, что надо заплатить за оформление самого кредита, за страховку и за услуги курьера, который привезет документы ему домой. Мужчина отправил "банкирше" с мобильного банка 39 тысяч рублей. Сразу после получения денег телефон его собеседница, которая, как выяснили оперативники, звонила из Москвы, отключила.

Полиция предупреждает, что банки никогда не работают "на удаленке". Чтобы узнать условия кредитов, можно зайти на сайт или обратиться в филиал финансового учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU