На реке Ия в Тулуне военные восстановили береговую дамбу

СЕГОДНЯ 06:30 2019-08-10T06:30:28+03:00

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Военнослужащие механизированного батальона железнодорожного соединения Центрального военного округа завершили восстановление земляной береговой дамбы, которая пострадала во время второй волны наводнения на реке Ия в городе Тулун. Железнодорожники восстановили около трех км береговой защитной дамбы в районе моста через федеральную трассу Иркутск- Красноярск, увеличили ширину защитного вала до пяти метров, а высоту - до четырех метров. Всего отсыпано более 15 тыс. кубических метров скального грунта.

- Восстановление дамб и защитных сооружений – одна из важных задач, с которой в одиночку нам не справиться, - поблагодарил военных губернатор Иркутской области Сергей Левченко. - Министерство обороны РФ с самого начала помогало нам ликвидировать последствия паводка по разным направлениям. Проделана огромная работа и еще многое предстоит. Вклад военных в восстановление Тулуна неоценим.

Около тысячи солдат и офицеров целый месяц помогали восстановить нормальную жизнь в Тулуне и Нижнеудинске, наиболее пострадавших от первой, а потом и второй волны наводнения. Они ставили прививки от инфекционных заболеваний, оказывали первую помощь и вели прием больных, помогая местным врачам. Готовили хлеб и доставляли питьевую воду, обеззараживали территорию, очищали ее от завалов и других последствий разрушений.

- Всего за время работы группировка Минобороны очистила от завалов 100 га территории в Тулуне, разобрала более 70 разрушенных паводком домов, которые не пригодны для жизни, - сообщает пресс-служба ЦВО. - Первые отряды военнослужащих прибыли для ликвидации последствий паводка в Иркутскую область в начале июля.

Жители региона благодарны армии за помощь пострадавшим.

ИСТОЧНИК KP.RU