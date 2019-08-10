"Залез к соседу через балкон": полицейские из Иркутска быстро вычислили вора

СЕГОДНЯ 08:21 2019-08-10T08:21:24+03:00

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-Украли кошелек, мобильник и фитнес-браслет!, - с таким сообщением появился в полиции житель Иркутска. Оперативники выехали на место и выяснили, что вор проник квартиру не как-нибудь, а через балкон. А квартира находится на 9 этаже. Подняться наверх по стене или спуститься вниз с крыши? Это уж чересчур. Поэтому злодея вычислили сразу - сосед. Он просто перелез через балкон, а потом вернулся обратно тем же путем.

-В ходе комплекса оперативно – розыскных мероприятий полицейскими был задержан 44 – летний сосед потерпевшего, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и особо тяжкое преступление. Похищенное имущество изъято и передано собственнику.

Вор сейчас находится под стражей, где и будет ждать завершения расследования и суда. Наказан он будет, как и положено, за кражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU