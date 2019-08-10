2019-08-10T08:21:24+03:00
Происшествия

"Залез к соседу через балкон": полицейские из Иркутска быстро вычислили вора

Сбыть похищенное он просто не успел
Ольга СЛАВИЧЕВА
Поделиться:
"Залез к соседу через балкон": полицейские из Иркутска быстро вычислили вора."Залез к соседу через балкон": полицейские из Иркутска быстро вычислили вора.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

-Украли кошелек, мобильник и фитнес-браслет!, - с таким сообщением появился в полиции житель Иркутска. Оперативники выехали на место и выяснили, что вор проник квартиру не как-нибудь, а через балкон. А квартира находится на 9 этаже. Подняться наверх по стене или спуститься вниз с крыши? Это уж чересчур. Поэтому злодея вычислили сразу - сосед. Он просто перелез через балкон, а потом вернулся обратно тем же путем.

-В ходе комплекса оперативно – розыскных мероприятий полицейскими был задержан 44 – летний сосед потерпевшего, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области. - Известно, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за грабеж и особо тяжкое преступление. Похищенное имущество изъято и передано собственнику.

Вор сейчас находится под стражей, где и будет ждать завершения расследования и суда. Наказан он будет, как и положено, за кражу.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На реке Ия в Тулуне военные восстановили береговую дамбу
Кредит по телефону: почти 40 тысяч отдал житель Братска аферистке
Наши победили! Спортсмены из Иркутска заняли первое место по стрельбе из арбалета
Обчистил палатку: 19-летний житель Братского района ограбил туристов
В Иркутске благоустраивают двор многоэтажки в стиле русских сказок
Капитальный ремонт электросетей проведут в иркутском микрорайоне Зеленый
Курбан Байрам в Иркутске: 11 августа перекроют движение в центре города
Дорогу от Баррикад до садоводства «Кооператор» отремонтируют в Иркутске
В Братске все детские сады готовы к новому учебному году
Смертельное ДТП на выезде из Тулуна: один человек погиб в столкновении Тойоты Камри и грузовика
Ангарский стоматолог незаконно провез рабочее оборудование из Китая
Чем вызвана пожароопасная и паводковая ситуация в Иркутской области