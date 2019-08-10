Кот-медведь, прощай: из Иркутска уезжает бинтуронг Бэлль

СЕГОДНЯ 11:35 2019-08-10T11:36:46+03:00

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Кот-медведь Бэлль сейчас - в чемоданном настроении. Скоро полет, ее увозят из Иркутска. Куда? Об этом не говорят. Где еще можно увидеть бинтуронга?Московский зоопарк на днях похвалился приобретением редчайшего животного. Биологи пообещали, что их Гула недолго будет скучать в одиночестве, в ближайшее время ему привезут подружку. Для размножения.

- И немного о "нашем" бинтуронге, - сообщает хозяйка зоогалереи Людмила Ивушкина. - Как не старались и не мечтали, но оставить Бэлль у себя насовсем у нас не получилось. Но зато практически всё лето получилось наслаждаться её обществом. Это ни с чем не сравнимые впечатления и бесценный опыт. Сейчас Бэлька готовится к авиапутешествию и радует нас заключительные дни. Приходите, успевайте, улетит она в понедельник, скорее всего.

Стало быть, у иркутян есть еще воскресенье, 11 августа, чтобы увидеть загадочного бинтуронга, который есть всего паре зоопарков страны. Успевайте!

Тот самый бинтуронг Бэлль. Фото: Евгения РЫЖОВА, для иркутской зоогалереи.

Лапы как у медведя, густая жесткая шерсть, цепкий хвост и около 10 килограммов игривого настроения. По деревьям лазит как обезьяна. Именно так выглядит самка бинтуронга, родина которой -Юго -Восточная Азия.

.ДОСЬЕ «КП»

Мяукает как котенок!

Бинтуронгов часто называют «кошачьим медведем» из-за характерной внешности. Мордочка и усы бинтуронга – тюленьи, стопы плоские, как у медведя, хвост, подобный обезьяньему и когти мангуста. К тому же это уникальное животное, запах которого напоминает жареный попкорн.

Это единственный хищник в Евразии, который использует хвост для лазания. Хвост настолько силен, что бинтуронг может с его помощью спускаться по стволу головой вперед и передвигаться по ветвям вверх тормашками, добираясь до труднодоступных плодов. Голос бинтуронга напоминает мяуканье обычной домашней кошки.

ИСТОЧНИК KP.RU