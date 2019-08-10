2019-08-10T14:22:15+03:00
Экономика

В Иркутске и Улан-Удэ за неделю сильно выросли в цене картошка и лук

В ожидании свежего урожая овощи продолжают дорожать
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Иркутске и Улан-Удэ за неделю сильно выросли в цене картошка и лук.В Иркутске и Улан-Удэ за неделю сильно выросли в цене картошка и лук.Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Свежие данные статистики по ценам приводит мэрия Улан-Удэ. В Иркутске и в столице Бурятии на прошедшей неделе росли в цене прежде всего овощи. Это связано в том числе с тем, что свежий урожай уже на подходе.

-В Улан-Удэ картофель на 1,97 руб. или 4,9 %, лук репчатый на 0,82 руб. или 1,8 %, - сообщает пресс-служба администрации города. -В городе Иркутске наибольший рост цен наблюдался на овощную продукцию (картофель, огурцы, лук) в среднем на 2,27 руб. или 5,2 %.

Стоит отметить, что в Улан-Удэ и Чите при этом огурцы и помидоры уже стали лидерами в снижении цен. Так, в Бурятии больше всего за неделю упала стоимость капусты, огурцов и помидоров в среднем на 2,58 руб. или 5 %. Та же ситуация и в Забайкалье. В Иркутске поставщики овощей сообщили "КП"-Иркутск о том, что закупочная цена томатов буквально рухнула до 30 рублей, урожай большой. Уже сейчас они опустились в цене на 8 рублей, и это за неделю-то! Стало быть, скоро закатывать банки на зиму будут не только те, у кого свой урожай на даче хороший.

Если отвлечься от овощей, то в Улан-Удэ резко выросло в цене пшено - сразу на 5, 44 рубля. В Чите - тоже, но пока на 2, 29 рубля Но с этой крупой, не очень-то и востребованной, творится что-то непонятное. В Иркутске она подорожала с января прошлого года аж в 2 раза.

Что еще обходится дороже? В столице Бурятии в магазинах поменяли ценники на вермишель. В Иркутске тем временем так же поступили с маслом. Сливочное теперь обходится в среднем на 27 рублей дороже (это 4, 8%), а подсолнечное - на 3, 3 рубля. Дешевле стало куриное яйцо - еще на рубль или на 2%. А в Чите подорожала рыба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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