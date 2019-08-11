Троих детей спасли на реках и озерах Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:02 2019-08-11T05:02:23+03:00

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Купальный сезон завершается, а в МЧС подводят неутешительные итоги.

- В этом году жертвами водной стихии стали десять детей и подростков, - рассказывают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Причина трагедий банальна – ребята купались в необорудованных для этого местах. Течение, сложный рельеф дна, холодная вода – не каждый взрослый пловец преодолеет такие препятствия, что уж говорить о детей…

Трое купающихся, которые чуть было, не погибли в воде, видимо, родились в рубашке. К ним в последнюю секунду пришли на помощь. Так, в Усть-Куте мальчик, не глядя на таблички «Купание запрещено», нырнул в реку Кута. Течение мгновенно подхватило его, за ним бросился дедушка, но шансы спасти внука были небольшие. По счастливой случайности рядом оказались сотрудник ГИМС, которые и спасли горе-пловца.

Из Братского водохранилища спасли 16-летнего подростка, который почти уже не дышал. Ему потребовалась госпитализация в реанимацию.

И еще одна громкая история спасения в Усть-Куте: ребенка вытащили из воды две сестры, одной из которых 21 год, а второй всего 16. На помощь тонущей хозяйке пришел и ретривер Барни, который помог девочки выбраться из воды. Девушки позже рассказали, что без помощи собаки, наверное, бы не справились.

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ИСТОЧНИК KP.RU