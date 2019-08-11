2019-08-11T05:58:33+03:00
Происшествия

Обманули в соцсетях: иркутянка перевела деньги мошеннице, написавшей с аккаунта ее подруги

Женщина лишилась 14 тысяч рублей
Ольга БУЕВА
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Обманули в соцсетях: иркутянка перевела деньги мошеннице, написавшей с аккаунта ее подругиОбманули в соцсетях: иркутянка перевела деньги мошеннице, написавшей с аккаунта ее подругиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Вы все еще верите в неожиданные просьбы о помощи, которые шлют вам в личку «друзья»? Тогда, как говорится, мы идем к вам. «Мы» - это мошенники, которые только рады такой доверчивости. На днях их жертвой стала 27-летняя иркутянка. Ей пришло сообщение от «подруги», которая просила занять семь тысяч рублей. Вместо того, чтобы хотя бы позвонить приятельнице, молодая женщина перечислила сумму на указанный счет.

- Но спустя несколько минут «подруга» написала, что на банковской карте установлено ограничение по снятию денежных средств и попросила перевести такую же сумму, но на другой счет, при этом пообещав вернуть ранее переведенные деньги, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Наивная женщина согласилась. Однако, заподозрив неладное, она позвонила мужу своей приятельницы, который рассказал, что аккаунт его жены взломали и подобные сообщения получили все, кто был у нее в друзьях. Уголовное дело уже завели, однако возврат наличных никто не гарантирует.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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