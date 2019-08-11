СЕГОДНЯ 07:34 2019-08-11T07:34:39+03:00

Лесные пожары в Иркутской области: горит больше 93 тысяч гектаров тайги. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области

Это в несколько раз меньше, чем в прошлые выходные

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Север Иркутской области продолжает гореть. Однако пожарным постепенно удается побеждать стихию.

- За прошедшие сутки, 10 августа, на землях лесного фонда Иркутской области ликвидировано пять пожаров на площади 92,7 гектаров, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. - По два очага потушены в Усть-Илимском и Нижнеилимском районах, один в Усть-Кутском.

С огнем справились на землях «Заповедного Прибайкалья» в Качугском районе, его площадь 0,3 гектара. Однако леса продолжают полыхать в Усть-Кутском, Казачинско-Ленском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском районах. В последнем на землях «Витимского заповедника» полыхает более тысячи гектаров тайги, покрытых лесом.

Однако площадь, охваченная огнем, в регионе заметно сократилась. Если еще в прошлые выходные горело более 730 гектаров тайги, то теперь 93 тысячи 735 гектаров.

В лесах работают 388 парашютистов-десантников, 411 специалистов лесной охраны, 616 добровольцев. Привлекли 271 единицу техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU