МЧС: в Иркутской области ожидаются сильные дожди

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-11T09:36:32+03:00

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Кажется, погода придет на помощь спасателям, которые сейчас тушат пожары на севере Иркутской области. В нашем регионе начнутся ливни.

- По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 12 августа местами по области ожидаются сильные дожди, в северных районах сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Северо-западный ветер усилится до 15-20 метров в секунду.

Для туристов и тех, кто решил отправиться из одного населенного пункта в другой, такая погода может быть опасной. Сотрудники МЧС призывают отказаться от длительных походов и поездок. В грозу желательно вообще не выходить из дома. Лучше переждать ненастье в безопасном месте.

В северо-восточных и Киренском районах ожидается высокая (IV класса) и чрезвычайная (V класса) пожароопасность лесов. Будьте осторожны!

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ИСТОЧНИК KP.RU