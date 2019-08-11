Грабитель сорвал золотое кольцо с руки пенсионера в Бурятии

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-11T15:17:36+03:00

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В полицию Улан-Удэ обратился 71-летний пенсионер. Он рассказал, что у него украли золотое кольцо. Выяснилось, что потерпевший отчасти сам спровоцировал злоумышленника.

- Пожилой человек распивал спиртные напитки в компании соседей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - После выпитого дедушке стало плохо. Проводить его до квартиры вызвался 47-летний малознакомый мужчине.

Увидев золотое кольцо на пальце пожилого человека, злоумышленник не устоял против искушения – он сорвал украшение и скрылся. Пенсионер кричал ему вслед, просил остановиться, но, конечно, вор не отреагировал на просьбу вернуться. Вскоре он заложил «добычу» в ближайший ломбард, а на вырученные деньги купил спиртное. Однако в ближайшей время угодил в руки полиции. На вора завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU