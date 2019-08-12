С золотой медалью из Чехии: иркутянка Надежда Колода стала первой на международных соревнованиях по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 03:22 2019-08-12T03:27:31+03:00

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Домой с победой! Иркутская спортсменка Надежда Колода вернется с международных соревнованиях по пулевой стрельбе среди юниоров с золотой медалью. Турнир проходил с 7 по 11 августа в городе Пльзень в Чехии.

- Надежда победила в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, где за медали боролись 58 спортсменок, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - В квалификации ее результат составил 571 очко, в финале – 234,1.

Вместе с нашей землячкой на пьедестал поднялись итальянка - серебряный призер, и россиянка - Ольга Щемелинина из Новосибирской области.

Это уже не первые соревнования международного масштаба для Надежды Колода. Одна из последних престижных побед — два золотые медали на Кубке мира по пулевой стрельбе среди юниоров, который прошел в июля в немецком городе Зуль.

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ИСТОЧНИК KP.RU