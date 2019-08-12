Послом ГТО в Иркутске стал 92-летний ветеран ВОВ

СЕГОДНЯ 03:55 2019-08-12T03:59:52+03:00

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Подтягивание и отжимание? Легко! О том, что занятия спортом полезны для здоровья говорить 92-летнему Константину Познянскому не приходится. Ветеран Великой Отечественной войны держит себя в отличной форме. В прошлом году он выполнил все нормативы золотого знака ГТО, а в этом - стал обладателем официального статуса «Посол Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Вручение сертификата прошло в Иркутске в День физкультурника.

- Также 10 августа золотой знак отличия ГТО получила мастер спорта международного класса, чемпионка России, серебряный призер чемпионата Европы по легкоатлетическому семиборью, чемпионка Универсиады, участница Олимпийских игр в Пекине и Лондоне Ольга Курбан, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области.

В этот же день почетные знаки «Заслуженный работник физической культуры и спорта Иркутской области» передали старшему тренеру отделения пауэрлифтинга областной спортивной школы олимпийского резерва «Спарта» Александру Деханову и тренеру-преподавателю муниципальной детско-юношеской спортивной школы Тулуна Анатолию Николаенко.

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ИСТОЧНИК KP.RU