2019-08-12T04:58:57+03:00
Происшествия

Угнанные в Москве и Санкт-Петербурге автомобили нашли через 17 лет в Иркутске

В скором времени их вернут законным владельцам
Мария КНЯЗЕВА
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Угнанные в Москве и Санкт-Петербурге автомобили нашли через 17 лет в ИркутскеУгнанные в Москве и Санкт-Петербурге автомобили нашли через 17 лет в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Владельцы уже и не ждали. В Иркутске нашелся «Mercedes-Benz S500», похищенный 15 лет назад на территории Московской области и «Mercedes C320», который похитили почти 17 лет назад в Санкт-Петербурге. А также еще почти полтора десятка автомобилей, находящихся в международном розыске. Сейчас они на арестплощадках, но в скором времени вернутся к своим законным хозяевам.

По сообщению ГУ МВД России по Иркутской области, по дорогам столицы Приангарья ездили украденные авто из Владивостока, Хабаровска и других городов. Благодаря слаженной работе Национального центрального бюро Интерпола ГУ МВД России по Иркутской области с коллегами из Японии и Германии полицейским удалось установить первичные номера автомашин, которые были перебиты угонщиками. Личности последних сейчас устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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