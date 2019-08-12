2019-08-12T05:15:58+03:00
Спорт

ВелоБАМ 2019: гонка на горных велосипедах стартует 7 сентября

Уже можно регистрироваться
Мария КНЯЗЕВА
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ВелоБАМ 2019: гонка на горных велосипедах стартует 7 сентября. Фото: архив организаторов гонкиВелоБАМ 2019: гонка на горных велосипедах стартует 7 сентября. Фото: архив организаторов гонки
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По Ангарском 7 сентября будет отмечаться большое количество велосипедистов. Виной этому - ВелоБАМ 2019 — гонка на горных велосипедах. Она состоится на территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский».

- Для велогонки мы обновили трассу, она отличается от маршрута прошлого года, - рассказал пресс-службе Министерства спорта Иркутской области pr-директор Марафонов БАМ Артем Детышев. - Конечно, главные ее преимущества – отсутствие какого-либо транспорта по маршруту движения, грязи на дистанции и необходимости в перекрытии магистралей общего пользования, а также стабильный грунт и относительно простая логистика.

ВелоБАМ 2019 — это заключительный этап Малого Кубка БАМ и Кубка БАМ. Велосипедисты от мала до велика уже могут заявлять о своем участии. Регистрация на официальном сайте гонки стартовала. А дистанции такие: марафон – 63 км, лайт-марафон – 42 км, мини-марафон – 21 км, а также есть дистанция для детей «БАМ Kids» протяженностью 0,8 км.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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