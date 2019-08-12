2019-08-12T08:21:08+03:00
Политика

Армия выполнила свою задачу и покинула Тулун

Глава региона и мэр города поблагодарили военных за помощь в ликвидации последствий наводнения
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
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Армия выполнила свою задачу и покинула Тулун.Армия выполнила свою задачу и покинула Тулун.
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Армия покинула зону бедствия в Тулуне. Солдат и офицеров, больше месяца работавших на восстановлении после паводка этого города и соседнего Нижнеудинска, наиболее пострадавших от большой воды, провожали торжественно. И по праву. Группировка из 1000 чекловек, работавшая в Иркутской области, сделала очень много. Наиболее отличившимся были вручены ценные подарки и грамоты от руководства области и города..

Так, военные железнодорожники механизированного батальона восстановили участки береговой защитной дамбы на реке Ия города Тулуна. Причем, для того, чтобы привести в норму береговую защитную дамбу в районе моста Иркутск-Красноярск на федеральной трассе, пришлось отсыпать около 25 тысяч кубометров скального грунта, ширина защитного вала увеличена до 5 метров, высота до 4 метров, - сообщает пресс-служба ЦВО.

Сложно перечислить весь объем сделанных работ. Военные очистили от завалов 100 га территории в Тулуне, разобрала более 70 разрушенных паводком домов, которые непригодны для жизни. Военврачи организовали и провели вакцинацию, оказывали первую помощь и вели прием больных, помогая местным медикам. Химики проводили обеззараживание огромной территории, которая несколько дней простояла под водой, а в мобильных пекарнях в это время выпекали и раздавали населению хлеб и питьевую воду. Воды требовалось очень много, поэтому разливать ее по бутылкам стали прямо на месте, благодаря специальному комплексу. Вертолетами доставляли грузы и гуманитарную помощь в отдаленные поселки.

-Всего изготовлено и доставлено населению города около 16 тыс. буханок хлеба и18 тыс. бутылок с питьевой водой, - подводит итоги пресс-служба ЦВО. -А 12 врачебно-сестринских бригад провели вакцинацию от вирусного гепатита «А» около 4 тысяч жителей города. Кроме того, военные медики выполнили 20 выездов, из них 8 в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, подвергшиеся затоплению, где была оказана первичная медико-санитарная помощь, проведен консультативный прием терапевта, травматолога, хирурга, дерматовенеролога, оториноларинголога и невролога.

Военнослужащие не бросили город и продолжили оказывать помощь и во время второй волны паводка. Сейчас группировка министерства обороны отправилась по местам постоянной дислокации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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