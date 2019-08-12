2019-08-12T08:33:12+03:00
Происшествия

Задержан квартирный вор: 41-летний иркутянин украл вещей на 200 тысяч

Он залез на балкон, разбил стекло двери и похитил ценные вещи
Алла КАКОУРОВА
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Задержан квартирный вор: 41-летний иркутянин украл вещей на 200 тысяч.Задержан квартирный вор: 41-летний иркутянин украл вещей на 200 тысяч.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ушли с семьей на день рождения, а когда вернулись – обнаружили пропажу вещей из квартиры. С таким заявлением пришла в полицию 34-летняя жительница Иркутска.

- В то время, когда потерпевшая с семьей отсутствовала, неизвестный забрался на балкон второго этажа, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Разбив стекло балконной двери, он проник в квартиру, откуда похитил ценные вещи. Общая сумма ущерба составила более 200 000 рублей.

Полицейские задержали вора. Им оказался 41-летний иркутянин. Для него такое дело не в первый раз - он уже привлекался за подобное преступление. Сейчас мужчина задержан и помещен в следственный изолятор. В отношении преступника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело за кражу. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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