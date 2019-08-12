Школьники из Нижнеудинска возвращаются из летнего лагеря в Рязани

СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-12T09:41:06+03:00

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Детей из подтопленных районов Иркутской области отправляют в летние лагеря в разных точках России. На днях в соцсетях появились гневные посты родителей о том, что ребята из Нижнеудинска, которых в прошлую пятницу отправили в "Лесную сказку" в Рязани, живут в недостаточно хороших условиях. На место выехала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, чтобы лично осмотреть лагерь.

- Ребятам и педагогам из Нижнеудинска предложили остаться там на пару дней, чтобы мы успели направить их в другое оздоровительное учреждение в центре России, - сказала Валентина Перегудова. - Но сопровождающие решили везти детей домой, сейчас они едут в Нижнеудинск.

В региональном правительстве пояснили, что все лагеря, куда отправляют детей из пострадавших от паводка районов, включены в федеральный реестр и одобрены Министерством просвещения РФ. У "Лесной сказки" есть все нужные документы на то, чтобы организовывать отдых для ребят.

Всего больше 5 тысяч школьников из подтопленных территорий решили отдохнуть в лагерях, большинство уже разъехались.

ИСТОЧНИК KP.RU