Школьники из Нижнеудинска возвращаются из летнего лагеря в Рязани
Детей из подтопленных районов Иркутской области отправляют в летние лагеря в разных точках России. На днях в соцсетях появились гневные посты родителей о том, что ребята из Нижнеудинска, которых в прошлую пятницу отправили в "Лесную сказку" в Рязани, живут в недостаточно хороших условиях. На место выехала министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, чтобы лично осмотреть лагерь.
- Ребятам и педагогам из Нижнеудинска предложили остаться там на пару дней, чтобы мы успели направить их в другое оздоровительное учреждение в центре России, - сказала Валентина Перегудова. - Но сопровождающие решили везти детей домой, сейчас они едут в Нижнеудинск.
В региональном правительстве пояснили, что все лагеря, куда отправляют детей из пострадавших от паводка районов, включены в федеральный реестр и одобрены Министерством просвещения РФ. У "Лесной сказки" есть все нужные документы на то, чтобы организовывать отдых для ребят.
Всего больше 5 тысяч школьников из подтопленных территорий решили отдохнуть в лагерях, большинство уже разъехались.
ИСТОЧНИК KP.RU
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