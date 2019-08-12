Уменьшенная копия «Хранителя Байкала» теперь хранится в Иркутске

СЕГОДНЯ 10:05 2019-08-12T10:05:35+03:00

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Скульптура «Хранитель Байкала» Даши Намдакова установлена на острове Ольхон. Но ее уменьшенная копия теперь хранится в Иркутске, в галерее Виктора Бронштейна. Она выполнена в единственном экземпляре, разместили ее в холле.

Кстати, оригинал бурятского мастера в высоту достигает 7,5 метра. Фигура выполнена в форме древнего древа, крона которого превратилась в окаменевшую корону. В глубоких бороздах иссохшего ствола угадываются черты лица старика – мифического «Хранителя Байкала». Или… шамана-бурята в короне из рогов сакрального животного – оленя.

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ИСТОЧНИК KP.RU