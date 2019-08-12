Уровень воды в реках Иркутской области снова повысится из-за дождей

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-12T11:31:59+03:00

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Погода изменится: в Приангарье пройдут дожди, грозы и град, но на уровень воды это сильно не повлияет. В понедельник, 12 августа, уровень воды в реках Бирюса и Уда повысился на 100-200 сантиметров. На реке Ия вода поднялась на 15-35 сантиметров. А на остальных реках колебания не больше 2-10 сантиметров. Это ниже критических отметок.

- 13-14 августа реки, Ия в Тулуне, Уда в Нижнеудинске и Бирюса в Бирюсинск-Шиткино поднимутся на 80-125 сантиметров, а остальные реки области в пределах 5-40 сантиметров, - сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Во вторник, 13 августа, по области ожидаются ливневые дожди, а на северо-востоке сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра при грозе до 11-16 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU