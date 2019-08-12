День воздушного флота отметят в Иркутске

СЕГОДНЯ 14:50 2019-08-12T14:52:38+03:00

Гости аэропорта в этот день смогут посмотреть самолеты и даже посидеть за штурвалом

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День воздушного флота в Иркутске - праздник, который ценят очень многие. Не потому, что в раннем детстве все собирались стать пилотами воздушного флота, прыгнуть десяток раз с парашютом или, на крайний случай, стать стюардессами. Праздник любят за возможность испытать неизведанное и прикоснуться к воздушной стихии.

-В 10.00 на перроне откроется выставка воздушных судов, - сообщают "Сибирские новости" со ссылкой на пресс-службу иркутского аэропорта. - Будут представлены воздушные суда, которые базируются в аэропорту Иркутска. Все самолеты и вертолеты действующие: они регулярно совершают рейсы из Иркутского аэропорта и уже через несколько часов после праздника поднимутся в небо. Гости смогут посидеть за штурвалом, сделать фотографии, пообщаться с пилотами и бортпроводниками.

Занятно? Еще бы! А еще экскурсии, развлекательные площадки, детский городок. По предварительным прикидкам, в День воздушного флота 18 августа в аэропорту могут побывать до 15 тысяч человек. Все мероприятия бесплатных, вход для всех желающих. Подробную программу праздника смотрите здесь >>>

ИСТОЧНИК KP.RU